Boeing-Kapsel sollte an ISS andocken

Eigentlich sollte der „Starliner“ am Samstag an dem Außenposten der Menschheit im All andocken. Die Rückkehr zur Erde war für den 28. Dezember geplant. Die NASA will mit der Kapsel in den nächsten Jahren amerikanische Astronauten zur ISS bringen. Seit der Einstellung des Spaceshuttle-Programms im Jahr 2011 sind die USA von russischen „Sojus“-Raumfähren abhängig.