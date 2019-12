Der Enkel ist die letzte Hoffnung

Raphael, der 18-Jährige Enkel, ist der Fels in der Brandung. Bevor er morgens in seine Lehre fährt, mistet den Stall aus. „Ich habe Angst, dass es ihm zu viel wird“, sagt Rosa, „dann ist niemand mehr da.“ Das Geld wurde in den letzten Jahren immer knapper, sogar eine Lebensversicherung, die auf den Sohn abgeschlossen war, musste die Familie auflösen, um Versicherungen und laufende Kosten bezahlen zu können. Raphaels Lehrgeld fließt fast zu 100 Prozent in die Familienkassa.