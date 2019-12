Ordentlich „getankt“ hat eine 52-jährige Autolenkerin in der Nacht auf Samstag im Salzburger Hallein: Die Einheimische wurde von der Polizei gestoppt, weil sie mit ihrem Pkw in Schlangenlinien unterwegs war. Warum die Frau den Wagen nicht in der Spur halten konnte, war nach einem Alkotest glasklar: Die 52-Jährige hatte 3,12 Promille Alkohol im Blut.