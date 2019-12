US-Präsident Donald Trump hat die vom Kongress beschlossenen Sanktionen gegen den Bau der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kurz vor deren Fertigstellung in Kraft gesetzt. Bei einer Zeremonie in der Luftwaffenbasis Andrews bei Washington unterzeichnete er am Freitagabend den neuen Verteidigungshaushalt (siehe auch Video oben), in dem die Strafmaßnahmen enthalten sind, die den „Schutz von Europas Energiesicherheit“ zum Ziel haben. Von Deutschland, Russland und der EU-Kommission hagelte es Kritik an den US-Sanktionen.