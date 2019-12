Für manche Weltcup-Läufer stand am Samstag somit früher die Autofahrt über das Grödner Joch ins benachbarte Gadertal und weiter ins Skigebiet Alta Badia (im Bild oben) am Plan, wo am Sonntag ein Riesentorlauf und am Montag ein Parallel-RTL über die Bühne gehen sollen. Es wird besseres Wetter vorhergesagt. Puelacher: „Die Piste ist, was ich gehört habe, in einem kompakten, guten Zustand. Dem Riesentorlauf steht also nichts im Wege.“