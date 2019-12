Insgesamt sechs Sieger-Kälber hat Lindsey Vonn (unten im Bild) einst aus Val d’Isère mitgenommen. Oder besser gesagt zu einem Bauern an die ehemalige US-Skibase in Kirchberg in Tirol liefern lassen. Auch heute wartet auf die Abfahrtssiegerin beim französischen Klassiker neben 45.000 Schweizer Franken Weihnachtsgeld (etwa 41.400 Euro) ein tierisches Präsent. „So ein Kalberle würde mir schon taugen“, gibt auch Stephanie Venier zu. Die Tirolerin gilt zu Recht als „wilde Henne“ im ÖSV-Team. Auf ihren dritten Platz zum Abfahrts-Auftakt in Lake Louise ließ sie einen wilden Abflug bei einem Sprung tags darauf folgen. Um wieder einen Tag später im Super G auf Rang vier zu rasen. Ziemlich „schmerzbefreit“, die seit Donnerstag 26-Jährige aus Oberperfuss. Obwohl sie schon zugibt: „Das Schienbein schmerzt von diesem Sturz schon noch ziemlich. Ich bin auch täglich in Behandlung. Aber ich gehe davon aus, dass wir das bald in den Griff kriegen.“