Bei letzterem Klub spielt mit dem Ex-Altacher Kristijan Dobras ebenfalls ein Österreicher, das erste Duell endete – obwohl Fußball hinter dem brutalen Australian Rules Football und Cricket noch immer einen leicht exotischen Touch hat – vor 33.000 (!) Fans torlos. Dobras spielte zuletzt beim Achten durch, Windbichler schwitzte in der Kraftkammer. Nach einem Muskelfasereinsriss hatte er zu früh begonnen, dann eineinhalb Monate pausiert. „Letzte Woche war ich wieder auf der Bank, obwohl noch einiges fehlt“, so der Ex-Austrianer, der auch diesmal Joker ist: „Wir gewinnen viel, da ist es nicht so leicht“, hofft er vor dem ausverkauften Heimderby im AAMI Park (30.050 Plätze) mittelfristig auf einen Platz in der Innenverteidigung beim Zweiten.