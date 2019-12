Der Finanzbedarf der Krankenanstalten wird sich bis 2030 auf 1,6 Milliarden Euro verdoppeln. Weil es Herausforderungen wie Überalterung, Digitalisierung, Personalbedarf sowie medizinischen Fortschritt zu bewältigen gelte, müsse auch das Gesundheitswesen angepasst werden, heißt es. So ist in Kärnten ein drastischer Abbau von Spitalbetten geplant: 60 fallen endgültig weg, weil einige Abteilungen in den Krankenhäusern nicht ausgelastet seien. Weitere 140 Betten sollen durch Tageskliniken und Gesundheitszentren ersetzt werden. Bis 2021 sollen fünf Primärversorgungszentren entstehen: in Klagenfurt, Völkermarkt (2), Wolfsberg und in Villach. Ausgebaut werden soll die Allgemeinmedizin (plus 15 Planstellen), bei den Fachärzten sind zwölf zusätzliche Planstellen geplant. GKK-Direktor Johann Lintner zu den Maßnahmen: „Damit werden wir die bereits sehr gute Gesundheitsversorgung unter Berücksichtigung aller Versorgungsstrukturen sowie der Wirtschaftlichkeit für die Kärntner Bevölkerung weiter optimieren.“