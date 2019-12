Das ukrainische Präsidialamt bestätigte im Onlinedienst Facebook, dass ein „abschließendes Abkommen“ geschlossen worden sei. Wie genau die Einigung aussieht, blieb zunächst offen. Dies sollte nach ukrainischen Angaben erst am Samstag bekanntgegeben werden. Die beiden Parteien waren am Donnerstag zu Gesprächen in Berlin zusammengekommen und hatten dort eine Grundsatzeinigung erzielt. Am Freitag folgten dann weitere Verhandlungen zu Details im weißrussischen Minsk.