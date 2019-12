Zeuge wurde Ibiza-Video im Sommer 2017 angeboten

„Meiner Erinnerung nach hat mich A. im Sommer 2017 kontaktiert - er war zu diesem Zeitpunkt auf Urlaub und ersuchte mich, einen Termin mit M. wahrzunehmen“, erzählt Z. Ende August 2017 haben sich Z. und M. schließlich in dessen Kanzlei in der Wiener Innenstadt getroffen. Dort habe er von einem Video erfahren, in dem sich Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus negativ über Haselsteiner und Strabag äußern würden. Eine Mandantin des Anwalts würde das Material verkaufen. „Mir ist erinnerlich, dass M. in puncto Preisvorstellung einen Betrag in Höhe von rund fünf Millionen Euro genannt hat.“ Es war eine kurze Tonsequenz, die Z. zu hören bekam - darin ging es einzig um Haselsteiner.