LASK-Geist gefragt

Wo der 45-Jährige von seinen „Wölfen“ den Geist sehen will, den er in vier Jahren dem LASK eingeimpft hat: Egal, wo und gegen wen immer gleich (mutig) offensiv zu spielen! „Wir sind in München, um zu gewinnen“, sagt er. Obwohl Wolfsburg aus bisher 22 Auswärtsspielen bei den Bayern erst zwei Punkte heimgebracht hat. Aber das ist eben typisch Glasner! Er zieht sein Ding gnadenlos durch, auch wenn er zuletzt das VfL-System auf ein 4-3-3 geändert hat und es damit aufwärts ging: Dem 2:1 gegen Gladbach folgte ein 1:1 gegen Schalke, bei dem der VfL in Halbzeit eins 19 Schüsse abgab. So viele in einem Liga-Spiel wie seit 2004 nicht.