Speziell für die Rennstrecke gibt es den Track-Modus, der mit einer paritätischen Kraftverteilung für größtmögliche Neutralität sorgt. Wer will, kriegt den GR Yaris außerdem mit einem Performance-Paket, das ihn noch etwas schärfer macht, und optionalem Sperrdifferenzial an Vorder- und Hinterachse. Für maximalen Spaß auf der Straße ist das nicht nötig, hier reicht der normale Sport-Modus aus, der 70 Prozent der Kraft nach hinten schickt und so dem Toyota eine Extra-Portion Dynamik verpasst; im Normalbetrieb ist die Kraftverteilung eher frontlastig.