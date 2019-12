Wegen des Schlechtwetters in den vergangenen Tagen mit Nebel und immer wieder leichtem Niederschlag haben die Ausrichter den obersten Abschnitt relativ bald aufgegeben. In der Nacht auf Samstag werden einige Zentimeter Neuschnee erwartet. Am Donnerstag konnte ab dem Reservestart ein komplettes Training gefahren werden, in dem der Norweger Kjetil Jansrud die Bestzeit markierte. Damit war der Weg für den Samstag vorgezeichnet. „Natürlich fahre ich lieber von oben, das tut jeder lieber. Aber es nützt nichts, wenn das Wetter da überhaupt nicht mitspielt“, sagte Matthias Mayer, der sich nach Platz 11 im Super-G am Freitag verbessern will. „Der Speed passt auf jeden Fall“, meinte der Doppel-Olympiasieger, dem ein Missgeschick am Ausgang der Ciaslat-Passage unterlief.