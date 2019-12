Mario Götze sorgte bei seinem Startelf-Comeback in der 17. Minute für einen Start nach Maß der Gäste vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften PreZero Arena. Auf der anderen Seite hatte Robert Skov bei einem Latten-Freistoß (26.) Pech. Sonst war von Hoffenheim lange Zeit nicht viel in der Offensive zu sehen, erst als die Dortmunder die Sache offenbar zu leicht zu nehmen begannen, schlugen die Gastgeber doch noch zu. Sargis Adamyan (79.) glich nach einer Bürki-Abwehr aus. Dem noch nicht genug versetzte Andrej Kramaric (87.) den Gelb-Schwarzen noch per Kopf den Todesstoß.