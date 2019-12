Oberklasse-SUVs

Während der kleine Puma das untere Ende der künftigen Ford-SUV-Palette markiert, schließt die zweite 2020er-Neuheit das Produktangebot krönend ab. Der Explorer fährt mit 5,05 Meter Länge in der gleichen Klasse wie Audi Q7, BMW X5 und Mercedes GLE, dürfte aber deutlich günstiger zu haben sein. Zumindest wenn man Ausstattung und Antrieb in Relation setzt. Letzterer ist immer ein 450 PS starker Plug-in-Hybrid, gekoppelt an Allradantrieb und Automatik. Bei allen Explorer-Modellen ist - neben großen 20-Zoll-Rädern - eine umfangreiche Sicherheitsausstattung Serie. Unter anderem sind immer ein Parkassistent, die Notbremsfunktion (auch beim Rückwärtsfahren), der Abstands-Tempomat mit Stop-and-Go-Funktion, Tempolimit-Erkennung und Spurhalter und ein Ausweichassistent, der mit gezielter Lenkunterstützung spontane Spurwechsel sicherer machen soll, an Bord.