Atomausstieg aber noch in weiter Ferne

Der tatsächliche Atomausstieg ist laut einer Studie der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES) aber nach wie vor in weiter Ferne. Die Schweizer hatten im Mai 2017 mit großer Mehrheit (58,2 Prozent) für den Atomausstieg und eine stärkere Förderung erneuerbarer Energien ausgesprochen. Der Bau neuer Atomkraftwerke ist in der Schweiz seit dem Vorjahr verboten, die vier noch bestehenden Kraftwerke sollen aber am Netz bleiben, solange sie von der Aufsichtsbehörde als sicher eingestuft werden.