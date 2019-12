Der in zwei Wochen erstmals stattfindende ATP Cup wird auch die übernächste Saison in Brisbane, Perth und Sydney eröffnen, und zwar ab dem Neujahrstag. Die Davis-Cup-Quali wird ab 5. März und damit wieder unmittelbar vor dem Masters-1000-Turnier in Indian Wells ausgetragen werden. Für den ab 24. September terminierten Laver Cup gibt es noch keinen Austragungsort, die ATP-Finals werden ab 14. November unmittelbar vor der Davis-Cup-Finalwoche erstmals in Turin stattfinden.