Die Wetterbedingungen stellten die Veranstalter in Ramsau erneut vor große Herausforderungen. Mussten im Vorjahr riesige Schneemengen bewältigt werden, so fraß diesmal der Föhn den Schnee am Fuße des Dachsteins weg. An der Schanze wurde die ganze Nacht gearbeitet, sie präsentierte sich am Freitag in sehr gutem Zustand. Die neue 2,5-km-Laufstrecke liegt neben der Schanze zum Teil im Schatten, doch auch hier sind Arbeiten nötig. Um die Loipe zu schonen, wurde die Trainingszeit reduziert.