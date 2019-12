Was es in so einer Zeit braucht, ist eine stabile Grundlage. Wenn man die hat, kann man mutig wagen, die Perspektive zu verändern und neue Herangehensweisen zuzulassen. Situationen mit den Augen des anderen zu sehen. Das kann heilsam und aufschlussreich sein. Dafür gilt es, zunächst einen Blick für den Nächsten zu haben, den Partner, die Kinder, Eltern, Nachbarn, Arbeitskollegen. Ein echter, ehrlicher, offener Blick. Ohne zu urteilen, zu bewerten, es besser zu wissen, Ratschläge zu geben. Sondern einfach gut hinschauen. Von Sozialarbeitern - deren Arbeit man nicht genug schätzen kann - habe ich gelernt, dass es gerade in Notsituationen wichtig ist, zuerst zu fragen: Was kann ich tun? Was brauchst du? Das ist eine Grundlage, die trägt. In einem Weihnachtsgedicht von R. O. Wiemer heißt es dazu so schön: „Sage, wo ist Bethlehem? Wo ist die Krippe? Wo ist der Stall? Musst nur gehen, musst nur sehen, Bethlehem ist überall!“ So mag ich Weihnachten begreifen.