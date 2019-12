Es ist ein Monat der Extreme: Der Dezember 2019. Vor wenigen Tagen, am 17. Dezember verzeichneten Meteorologen die wärmste Dezembernacht seit Messbeginn. Höhepunkt in Salzburg war Golling mit 16,2 Grad Celsius! Da fällt es schwer zu glauben, dass die Temperaturen bald wieder purzeln werden. „Das Tiedruckgebiet bringt uns am Wochenende noch zwischen 2 und 8 Grad, an Weihnachten fallen sie dann voraussichtlich unter die 0-Grad-Grenze“, prognostiziert Wetterexperte Josef Haslhofer von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.