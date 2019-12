Sergo P. sitzt im Hochsicherheitstrakt, nachdem er mutmaßlich gemeinsam mit zwei Komplizen (wir berichteten) zu Weihnachten ausbrechen und u. a. in Wien und Salzburg Sprengstoffanschläge verüben wollte. Schon zuvor fiel er negativ auf. Mehrmals wollte er sich dem IS in Syrien anschließen, auch nachdem er vorzeitig entlassen wurde.