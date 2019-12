Der Technik-Anbieter Hawk-Eye hat den Zuschlag für die Umsetzung des Videobeweises in der Fußball-Bundesliga ab März 2021 bekommen! Die Liga und der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) trafen am Freitag die Entscheidung, nachdem es sechs Anbieter in die Endauswahl geschafft hatten. Hawk-Eye hat mit seinem System überzeugt und liefert für 3,5 Jahre die Technologie für den Videobeweis nach Österreich.