Der Weltcup der Nordischen Kombinierer in Ramsau feiert am Wochenende ein Jubiläum - zum 25. Mal geht‘s auf der Schanze und in der Loipe am Fuße des Dachsteins zur Sache. Veranstalter Alois Stadlober erzählt von seinen größten Highlights. Lokalmatador Franz-Josef Rehrl zeigte gleich, dass er voll dabei ist.