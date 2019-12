Sie sei die „Generalbevollmächtigte“ just jener Immobilienentwicklungsfirma und Hausverwaltung, in der sie auch arbeitete - als Telefonistin. So, wie sie vor Richterin Claudia Moravec-Loidolt im Wiener Landesgericht sitzt, kann man sich eine Geschäftsfrau schwer vorstellen. Doch laut Anklage soll die Wienerin (vertreten durch Anwalt Peter Philipp) durchaus gewieft vorgegangen sein.