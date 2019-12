16 Hände der 20 Telfer Gemeindemandatare gingen am Donnerstag in der letzten Sitzung vor Weihnachten in die Höhe - somit steht das Budget für nächstes Jahr. 42,6 Mio. € an Einnahmen stehen Ausgaben in der selben Höhe gegenüber. 6,1 Mio. Euro werden in Großprojekte investiert, der Großteil davon fließt in die Neugestaltung und Attraktivierung des Ortszentrums.