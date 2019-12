Deponie-Betreiber will auch eine Absicherung

Verantwortlich für diese „morgendlichen Baumaßnahmen“ war Heinz Hintner, seines Zeichens Betriebsleiter des Zementwerkes Eiberg, welches bekanntlich Teil der Rohrdorfer Gruppe ist. Er erläutert dieses Vorgehen folgendermaßen: „Von der BI wurden ja Bluttests der Bevölkerung genommen und auch immer wieder so übergroße Emissionsbelastungen in den Raum gestellt. Deshalb wollen wir uns jetzt auch absichern und die Rohrdorfer-Geschäftsleitung hat mir aufgetragen, rund um den Steinbruch mehrere Kontaminierungs-Probeflächen einzurichten.“ An diesen werden dann vor Inbetriebnahme der Deponie der Ist-Stand erhoben, um zu sehen, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten wirklich an Emissionen vorhanden ist.