Lange Zeit stellte die sozialdemokratische Partei in Marchegg im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf den Bürgermeister - am 26. Jänner stehen die Roten bei den Gemeinderatswahlen hier nicht einmal mehr zur Wahl. Das liegt aber nicht am Kandidatenmangel, sondern an einem Formalfehler bei der Einreichung. Ähnlich ging es auch den NEOS in Pressbaum und Traismauer.