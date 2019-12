Heute vor 15 Jahren verkündete Erwin Pröll den Wechsel von Petra Bohuslav in sein Regierungsteam. Als Landesrätin für Wirtschaft, Technologie, Tourismus und Sport wird sie noch zwei Monate unter Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dienen. „Gearbeitet wird bis zum letzten Tag“, versprach die 54-jährige Noch-Politikerin gestern bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz im Hauptquartier der VP in St. Pölten. Die Amtsübergabe solle dann so fließend wie möglich vonstatten gehen. „In Zeiten wie diesen ist Kontinuität gerade in diesem Ressort besonders wichtig“, so Bohuslav.