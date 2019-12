Neues Jahr, neue Kasse, neue Gesichter und auch neue Ideen. Die Fusionierung zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) tritt mit 1. Jänner in Kraft und wird Änderungen im Bereich der medizinischen Nahversorgung bringen. Schon im nächsten Jahr sollen Patienten in Gemeindegebäuden am Monitor untersucht werden.