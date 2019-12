Im „Krone“-Newsroom sitzt eine Powerfrau: „Oft wär’ mir am liebsten, der Tag hätte mehr als 24 Stunden.“Juliane Bogner-Strauß (48), erfolgreiche Molekularbiologin und zuletzt Ministerin in Wien, kehrt als Landesrätin in die Steiermark zurück. Sie erzählt, weshalb sie sich dafür entschieden hat und was sie bewegen will.