„Wir tourten damals mit der ,Missa Universalis’ jahrelang. Wir spielten in Kirchen, wo 6000 Leute die Kirchenbänke brachen und Joints in den Beichtstühlen rauchten. Uns ist es dann eigentlich rasch auf die Nerven gegangen, als Kirchenrocker abgestempelt zu werden“, erinnert sich Eela Craig-Musiker Hubert Schnauer. Die legendäre Linzer Band wird heuer 50 und freut sich auf ein ganz besonderes Fest mit dem Bruckner Orchester. Am 5. März gibt es einen gemeinsamen Auftritt im Brucknerhaus, bei dem zuerst Eela Craig rockt und danach das Orchester eine eigens geschaffene Fassung der „Missa Universalis“ von Thomas Mandel unter der musikalischen Leitung von Marc Reibel gibt