Von nah und fern kommen die Gäste; viele aus Niederösterreich und dem Nachbarland Ungarn. Johann Simna (72) aus Mannersdorf am Leithagebirge genießt: „Wir haben früher einen Adventmarkt in unserer Gasse gehabt und 2,7 Millionen Schilling für krebskranke Kinder gesammelt. Jetzt haben wir Zeit, den Advent hier zu genießen.“ Dem schließt sich der 74-jährige Gerhard an: „Ich bin aus Loipersbach bei Mattersburg und komme schon seit 20 Jahren. Es stört nicht, dass kein Schnee ist. 50 Jahre lang hat‘s genug davon gegeben!“