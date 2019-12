Noch ist die Welt der sogenannten „Last-Mile-Zusteller“ im Kurier- und Logistik-Gewerbe in Ordnung. Sie müssen sich auch in Deutschland keine Gedanken um die Mobilität in den Innenstädten machen. Ihre Diesel-Lieferwagen dürfen genau wie auch jene der Handwerksbetriebe und Einzelhändler bislang noch überall hin. Gut möglich jedoch, dass dies in Zukunft nicht so bleiben wird. Städte und Kommunen drohen bei unseren Nachbarn aufgrund von Emissionen mit Einfahrverboten.