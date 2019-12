Wiener Club feiert 10-jähriges Jubiläum

„Freut euch auf ein gigantisches Event mit viel Alkohol, einer tollen Inszenierung und richtig guter Musik. Mit euch gemeinsam werden wir unseren 10. Geburtstag unvergesslich machen!“, kündigen der Club in der Veranstaltung auf Facebook an. Sich zehn Jahre in der Wiener Szene zu etablieren, ist schon eine starke Leistung. Zahlreiche Diskotheken sperrten zu und auch einige neue Locations versuchen immer wieder, zum Hotspot der Nachtschwärmer zu werden. Viele Feste wurden bereits im Hotspot gegenüber der Oper gefeiert. Unter anderem waren auch zwei der Backstreet Boys live vor Ort: