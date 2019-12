Mitte November hatte ja die Herbitschek GmbH Insolvenz angemeldet, in Folge schlitterten auch zwei Tochtergesellschaften in die Pleite. Am Donnerstag wurde der Betrieb stillgelegt, am Freitag fallen in Gläubigersitzungen wesentliche Weichenstellungen. Weitere Auffanglösungen für andere Teilbereiche des Unternehmens werden gesucht.