Per Hand aufgezogen

Alle freuen sich sehr über die drei Fellknäuel, die derzeit mit der Mama in ihrem „Kinderzimmer“, also der Wurfbox, sind. Und im Moment eigentlich fast rund um die Uhr schlafen und die Schlafenszeit lediglich fürs Essen unterbrechen. Sie werden per Hand aufgezogen, weil die Milch der Mama nicht reicht. Ihren Papa lernen sie erst kennen - so wie sich in der Natur die Mama mit ihren Kleinen erst einmal absentiert.