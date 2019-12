Kritische Stimmen

Den Aufwand kritisieren nicht nur die NEOS. Aus einer aktuellen Anfragebeantwortung an die ÖVP geht etwa hervor, dass eine Firma nur für das Basisdesign des jetzt völlig unnötigen KH-Nord-Logos 5170 Euro verrechnet hat. „Es gilt zu klären, in welcher Höhe es zu einer erneuten Steuergeldverschwendung kommen wird“, so Ingrid Korosec (ÖVP). Gerade beim KH Nord sei die Situation absurd.