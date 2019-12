Mona, eine Mischung aus Herder und Staff, wird seit dem 27.November 2019 in 2320 Kledering vermisst. Die Hündin ist kastriert, zehn Jahre alt, gestromt, mit schwarzen Gesicht und einer Narbe an der rechten Flanke von einem Abszess. Finderlohn: 150 Euro. Hinweise bitte an Tel.: 0664/914 40 63.