Was außer den finanziellen Mitteln noch für einen Wechsel nach Manchester spricht: Solskjaer hatte Haaland 2017 nach Molde geholt und ihm sein Profidebüt als 16-Jähriger ermöglicht. Und Vater Alf-Inge spielte einst auch in Manchester, wenn auch bei City. Haaland „weiß, was er machen will, und er weiß, was er machen wird“, hatte Solskjaer unlängst gesagt.