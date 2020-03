Tag 21: Zwei Rucksäcke von KAMARG

Fast jedes Detail des Kamarg entspricht dem Original. Das einzige, was dramatisch verbessert wurde, ist der Segelstoff. Im Gegensatz zum Original ist der jetzt wasserabweisend. Darüber hinaus gibt es erstmals einen Regenschutz für den Kamarg, um ihn vor allem beim Fahrradfahren und bei Wanderungen besser zu schützen. Die Verbesserung war ein Resultat von monatelangen Tests des Prototypen in den Bergen rund um Salzburg und München. Founder Franz Drack: „Ich freue mich, dass wir auch unser zweites Ziel und das Stretch Goal auf Kickstarter erreicht haben. Das heißt, dass wir den Bestellungen ein Regencover pro geordertem Kamarg-Rucksack ohne Mehrkostenbeilegen können. Mit diesem Accessoire ist der Kamarg für alle Abenteuer gerüstet.“ Das Regencover kann mittels eines elastischen Bandes und eines Hakens am Kamarg befestigt werden. Es hat ein reflektierendes Logo und ist sehr kompakt dimensioniert.