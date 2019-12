Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

# Wintermarkt im Augarten

Am Samstag und Sonntag findet in der Schankwirtschaft im Augarten von 11 bis 20 Uhr der Markterei Wintermarkt statt. Eine kleine, feine Auswahl an Produzenten ist vor Ort und versorgt alle Besucher mit Köstlichkeiten. Im Indoor-Bereich findet ihr lokale Manufakturen und Handwerksbetriebe, draußen im Hof kann man am Lagerfeuer hausgemachte, heiße Cocktails genießen. Am Samstag wird zudem das Tanzbein geschwungen.

Wo: 2., Obere Augartenstraße 1a

Wann: 21. und 22. Dezember, 11 bis 20 Uhr