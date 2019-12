Draußen ist es ganz still, manchmal fällt der Schnee vom Himmel lustig, lustig tanzen die Flocken im Wind und bedecken die Erde wie ein weißes Tuch. Die Bäume, die ihr Kleid abgelegt haben, ragen stolz und majestätisch in die Höhe und stehen da wie einsame Wächter. Drinnen in den Stuben ist es warm und gemütlich.



Auf dem Weihnachtskranz brennt schon die zweite Kerze. Kinderaugen fangen an zu leuchten, nicht mehr lange, und Heiligabend ist da, dann kommt das Christkind mit seinen Gaben. Wenn dann der Christbaum mit all seinem Lichterglanz und seiner Pracht leuchtet, wird all dies nur von leuchtenden Kinderaugen übertroffen. Das ist dann der Zauber der Adventszeit.