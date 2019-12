Können Sie sich noch erinnern, wann Sie zum ersten Mal jemanden zum Lachen gebracht haben?

Ja, da war ich 13 Jahre und musste an der Tafel in Mathe einen Term lösen. Am Tag davor habe ich Maxi Böhm in einer Übertragung von „Pension Schöller“ aus den Kammerspielen gesehen, und den hab‘ ich an der Tafel nachgemacht. Das war die Initialzündung. Meine Mitschüler haben wahnsinnig gelacht. Ich bekam ein Nichtgenügend, war aber zufrieden, weil ich hatte ja mehr als fünf Lacher.