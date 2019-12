Bei dem Angreifer vor der russischen Geheimdienst-Zentrale in Moskau handelt es sich Medienberichten zufolge um einen 39-jährigen ehemaligen Wachmann und Hobbyschützen. Er soll sieben Waffen legal besessen haben. Zudem habe der Mann auch regelmäßig an Schießwettbewerben teilgenommen. All diese Angaben wurden von offizieller Seite noch nicht bestätigt.