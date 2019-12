Lainer hatte sich am vergangenen Sonntag bei der 1:2-Niederlage seines Klubs in Wolfsburg verletzt und musste deshalb auch beim Match gegen Paderborn am Mittwoch (2:0) passen. Wie der deutsche „Express“ berichtet, hat der rechte Außenverteidiger, der zuvor kein einziges Pflichtspiel der Gladbacher in dieser Saison verpasst hatte, einen Knochenriss im oberen Wadenbeinbereich erlitten.