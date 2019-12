In Salzburg-Gnigl wurde einer Polizeistreife auf einen Pkw aufmerksam, der viel zu schnell unterwegs war. Der 47-Jährige konnte bei der Kontrolle den Alkoholgeruch nicht verbergen. Ein Alkovortest ergab 1,14 Promille. In den Alkomaten wollte er nicht mehr blasen. Die Polizisten nahmen ihm an Ort und Stelle Führerschein und Autoschlüssel ab.