Zwischen den Feiertagen ist definitiv nicht die Zeit, sich zu kasteien. Viele von uns haben jetzt die Gelegenheit, eine Verschnaufpause einzulegen, und erlauben sich, einfach nichts zu tun und die Beine hochzulegen. Warum werden aber dann regelmäßig Menschen just im Urlaub krank? Die wissenschaftliche Antwort heißt: „Leisure Sickness“, das bedeutet in etwa „Freizeitkrankheit“. Sie entsteht durch eine abrupte Umstellung vom Arbeits- auf Freizeitmodus, vor allem dann, wenn man vorher schon länger am Leistungslimit geschuftet hat. In Deutschland ist bereits jeder fünfte Arbeitnehmer betroffen! Während der Belastung produziert der Körper unablässig Stresshormone, damit wir durchhalten. Wenn man zu den Feiertagen auf die Couch fällt und sich von dort nicht mehr wegbewegt, stellt der Organismus die Stoffwechselaktivität ein. Der gesunkene Hormonpegel schlägt sich in Erschöpfung, schlechter Laune, Kopf- und Verspannungsschmerzen nieder. Weil auch die Abwehrmechanismen „auslassen“, haben Erkältungsviren leichtes Spiel.