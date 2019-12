Ein 30-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger wird verdächtigt, in der Nacht zum Freitag gegen 22:45 Uhr in der Strachgasse in Linz beim Vorbeigehen einen schwarzen Socken mit zwei Säckchen Cannabis unter einen Pkw geworfen zu haben. Anschließend ging er weiter. Als er später zurückkam, wurde er von der alarmierten Polizei angehalten und kontrolliert.