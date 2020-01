Das bedeutet zum Beispiel, dass in Kantinen und Mensen als Standardbeilage Vollkornreis oder Kartoffeln gereicht werden und weißer Reis bzw. Pommes nur auf Nachfrage. Oder dass Wasser und kalorienarme Getränke im Getränkeautomat in Augenhöhe platziert sind, Limonaden dagegen in der unbequemeren „Bückzone“ im unteren Bereich. „Bei Obst kennen wir das häufig aus eigener Erfahrung: Der Apfel im Ganzen bleibt oft Tage liegen, während wir gerne zugreifen, wenn uns jemand die Frucht in mundgerechte Spalten schneidet. Daher finden wir in der Gemeinschaftsverpflegung oder auch Supermärkten Obst und Gemüse immer öfter bereits vorgeschnitten und in handlichen „to go-Behältern“ präsentiert. Dass dieses Angebot angenommen wird, zeigen steigende Verkaufszahlen“, betont die Expertin.