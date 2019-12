In Belgien sucht ein Großaufgebot der Polizei nach fünf entflohenen Häftlingen. Den Männern gelang während eines Abendspaziergangs am Donnerstagabend die Flucht aus dem Turnhout-Gefängnis in der Provinz Antwerpen, wie eine Sprecherin der Gefängnisverwaltung erklärte. Sie seien über die Gefängnismauer geklettert und mit einem Auto geflüchtet.